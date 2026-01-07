Легендарный форвард Тоттенхэма скончался в 80 лет

Бывший нападающий сборной Англии Мартин Чиверс отошел в вечность. Сердце члена Зала славы лондонского Тоттенхэма остановилось на 81-м году жизни, сообщает talkSPORT.

Именитый форвард родился в Саутгемптоне и дебютировал за "святых" в сезоне 1962/63. В январе 1968 года "шпоры" Билла Николсона выкупили Чиверса за 125 тысяч фунтов. На Уайт Харт Лейн он провел 8,5 сезонов.

Чиверс помог Тоттенгему завоевать два Кубка лиги и Кубок УЕФА 1971/72. В общей сложности нападающий провел за лондонцев 350 матчей (167 голов). В рядах сборной Англии он сыграл 24 поединка (13 мячей). Также Чиверс выступал за швейцарский Серветт.

Напомним, ранее скончался экс-вингер сборной Шотландии и английского Ноттингема Джон Робертсон.

