НХЛ: Каролина одолела Детройт, Тампа проиграла Баффало, победы Рейнджерс, Колорадо и Далласа
В ночь на воскресенье, 1 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 28 февраля
Рейнджерс – Питтсбург – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы: 0:1 – 2 Манта (Раст, Карлссон), 0:2 – 21 Ши (Лизотт, Клифтон), 1:2 – 30 Зибанежад ( Миллер, Трочек), 2:2 – 42 Рэддиш (Бриссон, Гавриков)
Филадельфия – Бостон – 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Шайбы: 1:0 – 43 Конекны (Драйсдейл, Дворак), 2:0 – 51 Драйсдейл (Дворак, Конекны), 2:1 – 53 Макэвой (Заха, Линдхольм), 3:1 – 59 Кутюрье (Кэйтс)
Сан-Хосе – Эдмонтон – 5:4 (3:1, 0:1, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 8 Селебрини (Смит), 2:0 – 11 Миса (Тоффоли), 2:1 – 14 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 3:1 – 17 Гудроу (Клингберг, Остапчук), 3:2 – 35 Бушар (Экхольм, Макдэвид), 3:3 – 42 Фредерик (Савой), 4:3 – 45 Веннберг (Ферраро, Курашев), 4:4 – 47 Уолмэн (Бушар, Макдэвид), 5:4 – 49 Мухамадуллин (Миса, Эклунд)
Сент-Луис – Нью-Джерси – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 25 Майер (Люк Хьюз, Пеши), 0:2 – 39 Хэмилтон (Маркстрем, Джек Хьюз), 1:2 – 58 Бучневич (Сутер), 1:3 – 59 Хишир (Браун, Братт)
Колорадо – Чикаго – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 6 Бедард (Терявяйнен, Бертуцци), 1:1 – 39 Макар (Нечас, Маккиннон), 2:1 – 47 Брайндли (Тэйвс, Малински), 3:1 – 58 Макар (Нечас, Маккиннон)
Коламбус – Айлендерс – 3:4 (1:0, 2:3, 0:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Лундстрем (Вуд, Фаббро), 2:0 – 23 Марчмент (Веренски, Койл), 2:1 – 31 Ли (Пажо, Мэйфилд), 2:2 – 32 Пажо, 2:3 – 37 Мэйфилд (Барзэл), 3:3 – 39 Фантилли (Веренски), 3:4 – 61 Хольмстрем (Барзэл, Деанджело)
Лос-Анджелес – Калгари – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 35 Лаферрье (Мур, Байфилд), 2:0 – 59 Кемпе (Панарин)
Каролина – Детройт – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 14 Холл, 2:0 – 19 Ахо (Джарвис, Гостисбеер), 3:0 – 22 Робинсон (Уокер, Каррье), 3:1 – 38 Эдвинссон (Ларкин, Дебринкет), 3:2 – 39 Кэйн (Комфер, Зайдер), 4:2 – 42 Гостисбеер (Холл, Блэйк), 5:2 – 45 Блэйк (Гостисбеер, Холл)
Монреаль – Вашингтон – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Кофилд, 1:1 – 13 Овечкин (Чисхольм, Бовилье), 2:1 – 14 Кофилд (Страбл, Сузуки), 3:1 – 32 Мэтисон (Ньюхук, Болдук), 4:1 – 36 Дак (Сузуки), 4:2 – 52 Овечкин (Бовилье, Строум), 5:2 – 56 Сузуки, 6:2 – 58 Эванс
Тампа-Бэй – Баффало – 2:6 (0:4, 1:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 5 Далин (Пауэр), 0:2 – 6 Норрис (Метса, Доун), 0:3 – 8 Норрис (Бенсон, Байрэм), 0:4 – 15 Томпсон (Далин, Кребс), 0:5 – 21 Метса, 1:5 – 36 Джеймс (Хедман, Бьоркстранн), 1:6 – 43 Так (Куинн, Далин), 2:6 – 45 Хедман (Рэддиш)
Торонто – Оттава – 2:5 (1:1, 1:4, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Райлли (Маккейб, Мэттьюс), 1:1 – 11 Шабо (Козенс, Брэди Ткачак), 1:2 – 23 Козенс (Зеттерлунд, Шабо), 1:3 – 33 Батерсон, 2:3 – 33 В. Нюландер (Маччелли, Лоутон), 2:4 – 35 Батерсон, 2:5 – 36 Козенс (Сэндерсон, Штюцле)
Даллас – Нэшвилл – 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 14 Бантинг (Евангелиста, Вуд), 0:2 – 15 Стэмкос (Евангелиста), 1:2 – 36 Джонстон (Робертсон, Бенн), 2:2 – 45 Бастиан (Харли), 3:2 – 61 Робертсон (Джонстон, Хейсканен)
Сиэтл – Ванкувер – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 7 Данн (Стивенсон), 2:0 – 10 Стивенсон (Шварц, Ларссон), 2:1 – 28 Эхгрен (Жозеф, Гарланд), 3:1 – 33 Эберле, 4:1 – 51 Бенирс (Стивенсон, Эберле), 5:1 – 57 Эберле (Олексяк, Макканн)
