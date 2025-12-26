iSport.ua
Дважды победитель Кубка чемпионов скончался в Британии

Легенда Ноттингема отошел в вечность.
Сегодня, 00:30       Автор: Антон Федорцив
Джон Робертсон / Getty Images
Джон Робертсон / Getty Images

Умер бывший вингер сборной Шотландии Джон Робертсон. Его сердце остановилось на 73-м году жизни, сообщает Sky Sports.

Уроженец шотландского городка Вьюпарк дебютировал на взрослом уровне в сезоне 1970/71. В составе английского Ноттингема Робертсон отыграл 14 лет (с перерывами). Еще две кампании под занавес карьеры он провел в Дерби Каунте.

Робертсон был ведущим исполнителем культовой команды Брайана Клафа. В частности, вингер сыграл ведущую роль в обоих победных для Форест финалах Кубка чемпионов. В 1979 году он сделал ассист, а в 1980-м оформил единственный мяч.

В национальной команде Робертсон сыграл 28 матчей (8 голов) в 1978-1983 гг. После завершения игровой карьеры помогал экс-одноклубнику Мартину О'Нилу в штабах Уикома, Норвича, Лестера, Селтика из Глазго и бирмингемской Астон Виллы.

Кстати, бывший защитник немецкого Штутгарта Себастьян Гертнер погиб в 34 года в результате несчастного случая.

