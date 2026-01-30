iSport.ua
Футбол

Бывшая команда Зинченко готова подписать форварда Интера

Фраттези - следующий трансферный приоритет Ноттингема.
Сегодня, 19:52       Автор: Валентина Чорноштан
Давиде Фраттези / Getty Images
Давиде Фраттези / Getty Images

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией, что Ноттингем Форест готовит подписание Давиде Фраттези.

После подписания нападающего Лоренцо Лукку из Наполи английский клуб не останавливается в охоте на звездных игроков Серии А, и теперь у них на прицеле форвард Интера.

Ноттингем Форест направил команде из Милана запрос относительно оформления аренды с правом выкупа итальянского форварда.

Как отмечает инсайдер, окончательное решение о переходе остается за самим Фраттези.

Тем временем защитник Брайтона продолжит карьеру в чемпионате Франции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ноттингем Форест Интер Милан Давиде Фраттези

