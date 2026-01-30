Бывшая команда Зинченко готова подписать форварда Интера
Журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией, что Ноттингем Форест готовит подписание Давиде Фраттези.
После подписания нападающего Лоренцо Лукку из Наполи английский клуб не останавливается в охоте на звездных игроков Серии А, и теперь у них на прицеле форвард Интера.
Ноттингем Форест направил команде из Милана запрос относительно оформления аренды с правом выкупа итальянского форварда.
Как отмечает инсайдер, окончательное решение о переходе остается за самим Фраттези.
🚨🌳 Nottingham Forest have asked for Davide Frattesi on loan with buy option clause.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2026
Final decision will be up to the player. pic.twitter.com/7hmgt02Lcn
