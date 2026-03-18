НХЛ: Миннесота обыграла Чикаго, Эдмонтон победил Сан-Хосе
В ночь на среду, 18 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 17 марта
Вегас – Баффало – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 18 Доун
0:2 – 59 Норрис (Самуэльссон, Кребс)
Ванкувер – Флорида – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 3 Петтерссон (Босер, Росси)
1:1 – 11 Мэттью Ткачак (Верхэге)
2:1 – 13 Петтерссон (Росси, Босер)
3:1 – 17 Росси (Эхгрен, Босер)
3:2 – 31 Беннетт (Верхэге, Мэттью Ткачак)
4:2 – 34 Аату Рятю (Петтерссон, Кэйн)
5:2 – 54 О'Коннор (Вилландер, Карлссон)
Сиэтл – Тампа-Бэй – 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)
Шайбы:
0:1 – 5 Гонсалвеш (Генцел, Пойнт)
0:2 – 18 Кучеров (Хэйгл)
1:2 – 21 Макмэнн (Бенирс)
1:3 – 21 Кучеров (Хэйгл, Сирелли)
2:3 – 29 Макканн (Грубауэр, Эберле)
2:4 – 44 Сирелли (Хэйгл, Кучеров)
2:5 – 56 Хэйгл (Кучеров, Гонсалвеш)
2:6 – 57 Кучеров (Сирелли)
Эдмонтон – Сан-Хосе – 5:3 (3:1, 0:2, 2:0)
Шайбы:
0:1 – 7 Орлов (Шервуд, Веннберг)
1:1 – 10 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид)
2:1 – 11 Мерфи (Рословик, Дикинсон)
3:1 – 14 Подколзин (Хенрик)
3:2 – 28 Регенда (Годетт, Ферраро)
3:3 – 34 Шервуд (Орлов)
4:3 – 44 Джонс (Фредерик, Хенрик)
5:3 – 48 Хайман (Экхольм, Савой)
Виннипег – Нэшвилл – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы:
0:1 – 13 Хаула (Евангелиста, Йоси)
1:1 – 19 Моррисси (Коннор, Виларди)
2:1 – 25 Виларди (Коннор, Перфетти)
2:2 – 30 Форсберг (Уфко, Маршессо)
2:3 – 54 Вуд (Форсберг, Маршессо)
3:3 – 59 Тэйвс (Коннор, Шайфли)
Чикаго – Миннесота – 3:4 (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 6 Хартман (Фэйбер, Капризов)
0:2 – 7 Юханссон (Брудин, МакКэррон)
1:2 – 10 Кревье (Кайзер, Назар)
1:3 – 18 Тарасенко (Фэйбер, Юханссон)
2:3 – 34 Грин (Кревье, Бедард)
3:3 – 58 Назар (Левшунов, Бедард)
3:4 – 63 Зукарелло-Асен (Фэйбер, Юханссон)
Торонто – Айлендерс – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Шайбы:
0:1 – 4 Шенн (Барзэл, Ричи)
0:2 – 9 Ричи (Шефер, Барзэл)
1:2 – 24 Лоренц (Грул)
1:3 – 31 Хейнеман (Барзэл, Деанджело)
Монреаль – Бостон – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 2 Заха (Макэвой, Пастрняк)
1:1 – 10 Сузуки (Кофилд, Слафковски)
1:2 – 25 Заха (Миттлстадт, Арвидссон)
2:2 – 33 Андерсон (Галлахер, Хатсон)
3:2 – 64 Кофилд (Хатсон, Сузуки)
Коламбус – Каролина – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 5 Марчмент (Фантилли, Койл)
2:0 – 19 Койл (Веренски, Фантилли)
2:1 – 34 Свечников (Никишин, Элерс)
3:1 – 37 Хейнен (Силлинджер, Койл)
4:1 – 38 Матейчук (Монахан)
5:1 – 47 Оливер (Силлинджер, Койл)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!