Лига чемпионов: превью 1/8 финала – Ливерпулю нужно побеждать, у Баварии нет голкиперов

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов прошли на прошлой неделе и подарили нам несколько очевидных и не слишком результатов.

Уже сегодня, 18 марта, пройдут четыре ответных матча, в которых уже официально определят еще четыре четвертьфиналиста нынешнего турнира.

19:45 | Барселона (5) — Ньюкасл (12)

Первый матч 1:1

Во время первого матча между этими командами они показывали достаточно ровную игру, но не проходило ощущение, что сейчас кто-нибудь забьет в концовке и выиграет этот матч. И когда Ньюкасл забил за несколько минут до конца основного времени, казалось, что вот она победа. И все же Барселона смогла отыграть и сравнять счет.

Этим они значительно ухудшили шансы английского клуба, ведь Барселона дома – просто машина по одержанию побед. В последний раз они не побеждали на Камп Ноу еще 1 октября. "Сорокам" остается только надеяться, что отсутствие Кюнде, Бальде и Де Йонга сыграет им на руку, но ведь и без этих игроков у Барсы полно крутых исполнителей.

Интересный факт: Барселона пропускала в каждом из 12 последних матчей Лиги чемпионов, но и забивала в 28 из 29 последних поединках.

По версии betking на победу Барселоны можно поставить с коэффициентом 1.58, в то время как потенциальный успех Ньюкасла оценивается показателем в 5.00. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 4.75.

22:00 | Бавария (2) — Аталанта (15)

Первый матч 6:1

После такой победы в первом матче на выезде шансов на то, что Бавария улетит фактически нет. Даже несмотря на ту кадровую ситуацию, которая сложилась у мюнхенцев.

Да, из-за дисквалификации не сыграют Олисе и Киммих, Гарри Кейн восстанавливается от повреждения, но главная проблема – голкиперы! Травмы получили все три вратаря основной команды и даже страж ворот молодежного состава. Потому, скорее всего, играть в воротах будет 16-летний Леонард Прескотт.

Интересный факт: Бавария дома проиграла только 1 из последних 27 матчей в ЛЧ (21 победа и 5 ничьих).

По версии betking на победу Баварии можно поставить с коэффициентом 1.35, тогда как потенциальный успех Аталанты оценивается показателем 8.00. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 5.75.

22:00 | Ливерпуль (3) — Галатасарай (20)

Первый матч 0:1

В первом матче между этими командами Галатасарай играл со своим невероятным 12-м игроком и смог получить такую ​​нужную победу. Хотя преимущество в один мяч не заставляет экспертов считать турецкий клуб фаворитом этого противостояния.

Ливерпуль в феврале принял неплохую форму, но в марте команду снова начала несколько лихорадить. На выходных они играли дома против Тоттенгема и потеряли там очки, которые можно расценивать как провальный результат.

Возможно, главным плюсом для "красных" перед ответным матчем будет отсутствие Девинсона Санчеса у Галатасарая. Основной центрбек взял желтых и не сыграет на Энфилде.

Интересный факт: Галатасарай в Англии играл 12 раз, но победить смог только один, проиграв восемь.

По версии betking на победу Ливерпуля можно поставить с коэффициентом 1.26, тогда как потенциальный успех Галатасарая оценивается показателем 10.0. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 6.66.

22:00 | Тоттенхэм (4) — Атлетико Мадрид (14)

Первый матч 2:5

Тоттенхэм – самая несчастная команда Европы на этот момент. Безумное количество травм, ужасные результаты, две победы за 16 матчей в этом году…

После разгромного поражения в первом матче в столице Испании в проход "шпор" не верят даже фанаты клуба. Тем более Атлетико находится в классной форме и победили они в первом матче точно не только из-за невероятного количества ошибок от соперника.

Интересный факт: Тоттенхэм не проигрывал в 24 последних домашних матчах еврокубков.

По версии betking на победу Тоттенгема можно поставить с коэффициентом 2.60, в то время как потенциальный успех Атлетико оценивается показателем 2.57. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 3.75.

Лицензия на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЭЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями

Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЭЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!