iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Защитник Брайтона продолжит карьеру во Франции

Париж подписал Копполу до конца сезона.
Сегодня, 14:06       Автор: Валентина Чорноштан
Диего Коппола / Getty Images
Диего Коппола / Getty Images

Диего Коппола перешёл в ФК Париж, об этом объявил сайт французской команды.

Отмечается, что переход состоялся на правах аренды до конца текущего сезона.

За Брайтон итальянец отыграл 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Тем временем Тоттенхэм и Ювентус нацелились на бывшего вингера Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диего Коппола

Статьи по теме

Брайтон закрыл переход дебютанта сборной Италии Брайтон закрыл переход дебютанта сборной Италии
Ключевой хавбек Барселоны восстановится к концу февраля Ключевой хавбек Барселоны восстановится к концу февраля
Насыко в ТОП-5 спринта на чемпионате Европы Насыко в ТОП-5 спринта на чемпионате Европы
Каррагер раскритиковал новый формат Лиги чемпионов Каррагер раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

Видео

Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов
Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Лацио и товарищеские матчи УПЛ
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа14:54
Ключевой хавбек Барселоны восстановится к концу февраля
Биатлон14:31
Насыко в ТОП-5 спринта на чемпионате Европы
Лига Чемпионов14:30
Каррагер раскритиковал новый формат Лиги чемпионов
Лига Европы14:18
Жеребьевка Лига Европы: Ноттингем поедет в Турцию
Европа14:06
Защитник Брайтона продолжит карьеру во Франции
НХЛ13:45
НХЛ: Монреаль забросил 7 шайб Колорадо, Питтсбург победил Чикаго
Лига Чемпионов13:30
Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова сыграет с Реалом
НБА13:20
НБА: Филадельфия обыграла Сакраменто, Финикс победил Детройт
Теннис13:16
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас вышел в финал
Европа12:38
Тоттенхэм и Ювентус нацелились на экс-вингера Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK