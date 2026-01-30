Тоттенхэм и Ювентус нацелились на экс-вингера Челси

Рахим Стерлинг, который с недавних пор стал свободным агентом, интересует Ювентус, Наполи и Тоттенхэм.

Как пишет Daily Mail, английский вингер согласен на зарплату втрое меньше, чем получал в составе Челси, лишь бы продолжить футбольную карьеру.

Отмечается, что шпоры планируют подписать игрока, так как их лидеры атаки сейчас находятся в лазарете. Что касается клубов Серии А, Ювентус следит за ситуацией со свободным агентом.

Наполи хотел подписать Рахима прошлым летом, однако высокая зарплата заставила клуб отказаться от идеи трансфера. Тем не менее партенопейцы считают, что Стерлинг может воссоединиться с Кевином Де Брюйне.

К слову, Арсенал и Аякс согласовали трансфер украинского защитника.

