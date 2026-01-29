iSport.ua
Арсенал и Аякс согласовали трансфер Зинченко

Украинец уже завтра прибудет в Амстердам.
Вчера, 23:45       Автор: Андрей Безуглый
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский защитник Александр Зинченко станет игроком Аякса, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее трансфер игро4а оказался под угрозой срыва, однако в итоге стороны нашли решение.

Уже завтра Зинченко должен прибыть в Амстердам, чтобы официально завершить переход.

Аякс заплатит Арсеналу 1,5 млн евро, также условия сделки предполагают ряд бонусов, которые, в основном, связаны с Лигой чемпионов.

Напомним, что Александр Зинченко выступал за Арсенал с 2022 года, проведя за лондонский клуб 91 матч.

Ранее также сообщалось, что бывший хавбек сборной Украины остался без клуба.

