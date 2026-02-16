iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Зинченко выбыл до конца сезона

Травма украинца оказалась серьезной.
Сегодня, 17:18       Автор: Антон Федорцив
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Амстердамский Аякс поделился новостями о состоянии полузащитника Александра Зинченко. Универсал сборной Украины не вернется на поле минимум к лету, сообщает официальный сайт клуба.

Украинец травмировал колено в поединке Эредивизи. В дебюте встречи против ситтардской Фортуны Зинченко схватился за ногу после единоборства. Теперь зимнему новичку Аякса придется лечь под скальпель хирурга.

Зинченко успел сыграть 2 поединка в составе амстердамцев. Первую половину сезона он провел в рядах английского Ноттингема на правах аренды. Там украинский универсал сыграл 10 матчей.

К слову, украинец Роман Яремчук дебютировал за Лион в чемпионате Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Александр Зинченко

Статьи по теме

"Такого никому не пожелаешь": Тренер Аякса сделал заявление о состоянии Зинченко "Такого никому не пожелаешь": Тренер Аякса сделал заявление о состоянии Зинченко
Зинченко получил травму в дебюте поединка Аякса Зинченко получил травму в дебюте поединка Аякса
Аутсайдер УПЛ сменил домашний стадион Аутсайдер УПЛ сменил домашний стадион
Гран-при Барселоны останется в календаре Гран-при Барселоны останется в календаре

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Жирона отправляется в Барселону, матч Кубка Англии
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Украина17:49
Аутсайдер УПЛ сменил домашний стадион
Европа17:18
Зинченко выбыл до конца сезона
Формула 116:40
Гран-при Барселоны останется в календаре
Европа16:10
Манчестер Юнайтед внёс в шорт-лист хавбека прямого конкурента
Олимпийские игры15:27
Сборная Украины по биатлону выбрала состав на мужскую эстафету
Лига Чемпионов15:04
Моуринью - о матче с Реалом: "Раненый король опасен"
Европа13:58
Рафинья готов к возвращению на поле
ЧМ-202613:56
"Никто не учится, не работает - страна замирает": Винисиус - о ЧМ
Олимпийские игры13:34
Гандей вывел Украину в четвертьфинал по шорт-треку
Лига Чемпионов13:30
У Боруссии остался один центральный защитник накануне матча в ЛЧ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK