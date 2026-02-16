Зинченко выбыл до конца сезона

Амстердамский Аякс поделился новостями о состоянии полузащитника Александра Зинченко. Универсал сборной Украины не вернется на поле минимум к лету, сообщает официальный сайт клуба.

Украинец травмировал колено в поединке Эредивизи. В дебюте встречи против ситтардской Фортуны Зинченко схватился за ногу после единоборства. Теперь зимнему новичку Аякса придется лечь под скальпель хирурга.

Зинченко успел сыграть 2 поединка в составе амстердамцев. Первую половину сезона он провел в рядах английского Ноттингема на правах аренды. Там украинский универсал сыграл 10 матчей.

К слову, украинец Роман Яремчук дебютировал за Лион в чемпионате Франции.

