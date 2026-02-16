iSport.ua
Футбол

Рафинья готов к возвращению на поле

Бразилец сможет сыграть против Жироны.
Сегодня, 13:58       Автор: Андрей Безуглый
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Вингер Барселоны Рафинья готов вернуться на футбольное поле.

Напомним, что бразилец не играл с 31 января из-за мышечной травмы.

Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что Рафинья был допущен к предстоящему матчу против Жироны.

Напомним, что команды встретятся между собой сегодня, 16 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Рафинья провел 22 матч, отличившись 13 голами и 5 ассистами.

Ранее также сообщалось, что также готов вернуться и лидер Реала.

