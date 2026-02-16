iSport.ua
Футбол

Ханси Флик о составе Барселоны на матч с Жироной

Ключевой бразилец возвращается.
Сегодня, 10:20       Автор: Валентина Чорноштан
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

В понедельник, 16 февраля, пройдет матч Барселоны против Жироны. На пресс-конференции главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик рассказал, кто выйдет на поле с первых минут.

Немецкий наставник заявил, что наконец-то выйдет бразильский вингер Рафинья.

"Он ключевой игрок, я всегда так говорил, и его отсутствие очень заметно. Он привносит в команду больше ритма, интенсивности и динамизма", - отметил Флик.

А вот кто будет отсутствовать в игре 24-го тура, так это Маркус Рэшфорд. У англичанина травма колена, и он продолжает восстанавливаться.

Ранее сообщалось, что Арсенал лишился своего итальянского защитника.

