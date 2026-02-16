iSport.ua
Барри Макгуиган не советует Фьюри третий бой с Усиком

Бывший чемпион мира считает, что бой нецелесообразен.
Сегодня, 11:04       Автор: Валентина Чорноштан
Барри Макгуиган / Getty Images
Барри Макгуиган / Getty Images

Накануне Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, подтвердил намерение своего клиента снова драться с Усиком.

Бывший чемпион мира в полулёгком весе Барри Макгуиган поделился своими мыслями относительно проведения третьего боя британца с украинским боксером.

"Я бы не советовал ему проводить третий бой с Усиком. В двух поединках подряд Усик показал, что знает ответы на все задачи Фьюри. На данном этапе карьеры Фьюри уже мало чем может удивить и должен сперва доказать самому себе, что всё ещё представляет серьёзную силу", — написал он для Mirror.

Напомним, что ближайший бой экс-чемпиону в супертяжёлом весе предстоит провести против россиянина Арсланбека Махмудова.

К слову, промоутер Джошуа ответил на вопрос, вернётся ли Энтони на ринг.

