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"Не переживет": Фьюри напророчили нокаут в реванше с Усиком

Экс-чемпион уверен, что украинец одержит еще более убедительную победу, чем в первом бою.
Сегодня, 12:35
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Бывший чемпион мира и член Зала славы Барри Макгиган поделился ожиданиями от реванша между абсолютом супертяжелого дивизиона Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По его мнению, украинский боксер должен нокаутировать британца во втором поединке.

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"Фьюри - великолепный боксер, но его сейчас нужно оставить в покое. Просто Усик слишком хороший боксер для него.

Тайсон был близок к нокауту и он вряд ли сделает что-то лучше в реванше. Я думаю, Усик нокаутирует его до десятого раунда в следующем бою.

Думаю, следующий бой будет похож на первый, единственное отличие - Фьюри не переживет снова то, что произошло в девятом раунде первого поединка", - сказал Макгиган в комментарии Pro Boxing Fans.

Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря и должен состояться также в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри озвучил свой точный счет в первом бою с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик барри макгиган

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