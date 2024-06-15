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"Такие организации портят бокс": Промоутер Фьюри высказал позицию по поводу лишения Усика пояса IBF

Арум считает подобные решения нецелесообразными, когда речь идет о боях за абсолютной чемпионство.
Сегодня, 16:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, убежден, что абсолют дивизиона Александр Усик должен сохранить пояс IBF в реванше с его подопечным.

По мнению представителя британского боксера, организации не должны препятствовать большим боям, навязывая свои обязательные защиты.

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"Эти организации действительно портят бокс этими обязательными защитами. Тем более в ситуации, когда у нас наконец-то есть абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. В других дивизионах они тоже назначают эти обязательные защиты, в которых нет никакого смысла.

Если IBF будет продвигать другой титульный бой, то поединок Усика и Фьюри останется таким же важным и просматриваемым даже без пояса, но бойцы сэкономят на одном санкционном сборе. Эти организации не могут препятствовать здравому смыслу. Они должны понимать, что когда есть абсолютный чемпион, то ему нужно разрешить участвовать в больших боях и не навязывать обязательные защиты. Для них нет места, когда боец владеет как минимум четырьмя поясами", - сказал Арум в комментарии Boxing News.

Ранее президент IBF ответил, отберут ли в Усика пояс, чтобы за него подрались Джошуа и Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

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