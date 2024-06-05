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Президент IBF ответил, отберут ли в Усика пояс, чтобы за него подрались Джошуа и Дюбуа

Глава боксерской организации высказался о статусе будущих поединков в супертяжелом дивизионе.
Сегодня, 10:40
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплс прокомментировал информацию о том, что на кону боя между экс-чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обладателем временного пояса организации Даниелем Дюбуа будет стоять полноценный титул.

По его словам, решение еще не принято и пока рано говорить, что обладатель пояса IBF Александр Усик будет его лишен, а реванш с Тайсоном Фьюри соответственно потеряет статус поединка за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

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"Дюбуа является временным чемпионом и новым обязательным претендентом.

Слишком рано говорить, будет ли на кону боя Джошуа - Дюбуа полноценный титул IBF", - приводит слова Пиплса Boxing Scene.

Ранее промоутер Усика подтвердил намерения сохранить титул IBF для реванша с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Энтони Джошуа Александр Усик Даниэль Дюбуа

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