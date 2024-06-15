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Промоутер Фьюри озвучил свой точный счет в бою с Усиком

Представитель британца детально проанализировал ход поединка, в котором отдал победу своему подопечному.
Сегодня, 14:08
Боб Арум и Тайсон Фьюри / Getty Images
Боб Арум и Тайсон Фьюри / Getty Images

Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, выразил несогласие с результатом боя против теперь уже абсолюта дивизиона Александра Усика, в котором украинец одержал победу раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114).

Глава компании Top Rank насчитал в этом противостоянии победу британского боксера, оценив ход поединка.

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"Я сидел рядом с Фрэнком Уорреном, мы внимательно смотрели бой. Думаю, было справедливо, что Усик выиграл первый раунд. Дальше мы с Фрэнком согласились, что следующие шесть раундов ушли Фьюри. Затем у Усика случился подъем. Так что восьмой, девятый и десятый раунды, включая нокдаун, ушли Усику.

Мы с Фрэнком сказали, что Фьюри должен выиграть один из двух последних раундов, чтобы победить в бою. По нашему мнению, Усик выиграл 11-й раунд, а в 12-м явно победил Фьюри. Поэтому я считаю, что Фьюри победил 7-5. Минус один балл - и это победа с разницей в одно очко, как посчитал один из судей. Двое других судей отдали Усику один из ранних раундов, который, как мне кажется, выиграл Фьюри. Это и сыграло определяющую роль. Но счет определенно был нормальным, потому что бой был очень близким", - сказал Арум в комментарии Boxing News.

Ранее сообщалось, что брат Фьюри считает несправедливым поражение в бою с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

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