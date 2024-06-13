Фьюри - о реванше с Усиком: 21 декабря король вернет свой трон и станет абсолютным чемпионом

Британец верит в свои силы в ответном поединке.

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри высказался о реванше с Александром Усиком.

"Послушайте меня! Я добился в боксе всего: у меня были титулы и рекорды. Но еще никогда мне не приходилось возвращаться после поражения.

21 декабря в Эр-Рияде король вернет свой трон и станет абсолютным чемпионом. Усик, я иду за тобой! Приготовься к встрече с цыганским королем!"

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"Путь к искуплению − это все для меня. Знаю, что мне нужно сделать и какие ошибки исправить. Я верю, что это неизбежно", − написал в соцсетях британец.

Напомним, по итогам первого поединка Усик добыл победу над Фьюри раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом.

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