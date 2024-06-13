iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Фьюри - о реванше с Усиком: 21 декабря король вернет свой трон и станет абсолютным чемпионом

Британец верит в свои силы в ответном поединке.
Вчера, 16:51
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри высказался о реванше с Александром Усиком.

"Послушайте меня! Я добился в боксе всего: у меня были титулы и рекорды. Но еще никогда мне не приходилось возвращаться после поражения.

21 декабря в Эр-Рияде король вернет свой трон и станет абсолютным чемпионом. Усик, я иду за тобой! Приготовься к встрече с цыганским королем!"

Читай также: Промоутер Фьюри назвал самого сложного соперника Усика до боя с Тайсоном

"Путь к искуплению − это все для меня. Знаю, что мне нужно сделать и какие ошибки исправить. Я верю, что это неизбежно", − написал в соцсетях британец.

Напомним, по итогам первого поединка Усик добыл победу над Фьюри раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Давай выпьем пива": Промоутер Усика потроллил Фьюри после его громкого обращения "Давай выпьем пива": Промоутер Усика потроллил Фьюри после его громкого обращения
Промоутер Фьюри назвал самого сложного соперника Усика до боя с Тайсоном Промоутер Фьюри назвал самого сложного соперника Усика до боя с Тайсоном
"Ремейк 2016 года": Манчестер Юнайтед расспросил бывших игроков клуба о победителе Евро-2024 "Ремейк 2016 года": Манчестер Юнайтед расспросил бывших игроков клуба о победителе Евро-2024
Венгрия - Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Венгрия - Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Путря готовит путрю – ЛНЗ подписали игрока Черноморца и креативно его представили
Путря готовит путрю – ЛНЗ подписали игрока Черноморца и креативно его представили

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Евро-202411:34
"Ремейк 2016 года": Манчестер Юнайтед расспросил бывших игроков клуба о победителе Евро-2024
Евро-202411:30
Венгрия - Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2024
ММА11:00
Бои без правил: расписание боев и турниров
Другие10:58
Нью-Ингленд Пэтриотс ввели Тома Брэди в Зал славы клуба
ММА10:55
Бой Макгрегора и Чендлера отменен, а UFC 303 получил новый главный поединок
Евро-202410:20
Евро-2024: Германия и Шотландия встретятся в матче-открытии
НБА10:15
Проспекта будущего драфта НБА оправдали в деле по изнасилованию
Евро-202410:10
Германия - Шотландия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа09:36
Аталанта согласилась на условия Милана по выкупу де Кетеларе
Бокс09:08
"Давай выпьем пива": Промоутер Усика потроллил Фьюри после его громкого обращения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK