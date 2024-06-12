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Промоутер Фьюри назвал самого сложного соперника Усика до боя с Тайсоном

Уоррен решил снова всем напомнить о еще одном своем подопечном.
Вчера, 10:50
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, считает, что еще один его подопечный Даниэль Дюбуа был самым сложным соперником для Александра Усика до боя за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона.

По мнению функционера, британский боксер сумел создать серьезные проблемы украинцу.

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"Дюбуа дал Усику самый тяжелый бой в супертяжелом весе, пока он не встретился с Фьюри. У Усика в том поединке было много проблем.

Дело в том, что парню всего 26 лет, но он уже многому научился. Его все бойцы этой весовой категории считали ребенком, но сейчас он повзрослел. В последнем бою он победил парня, который считал, что Дюбуа морально слаб и ленив. Но Даниэль доказал, что это не так.

Даниэль сильно побил Хрговича. Парень был весь в ссадинах, в то время как у Дюбуа не было ничего на лице, даже несмотря на то, что он пропустил несколько хороших ударов. Даниэль показал, на что способен", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что жена Фьюри умоляла боксера не проводить бой с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

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