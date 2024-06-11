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Беллью предложил Усику вариант боя в случае срыва реванша с Фьюри

Британец рассказал о возможных раскладах.
11 июня, 22:22
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Бывший топовый боксер Тони Беллью поделился мнением о будущем Александра Усика.

"После того, как Усик победил Тайсона Фьюри, одна из организаций попыталась наложить на него санкции, будто бы говоря: "Ты должен встретиться с этим парнем, иначе тебя лишат одного из титулов". Это бокс, стреляющий себе в ногу. Опять же, здесь политика играет свою роль, и мы должны от такого отходить.

Бой Фьюри – Усик нужно провести еще раз за звание абсолюта, все пояса должны быть на 100%. Если реванш между Усиком и Фьюри не состоится, Александру Усику следует разрешить выбрать следующего доступного соперника под номером два".

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"Я ничего не могу отнять у Джозефа Паркера, он был совершенно блестящим. Если реванш не состоится, пусть Усик бьется с Паркером, а Фьюри – с Эй Джеем. Эти бои в одну ночь и в одном карде были бы абсолютно астрономическими. Это мысли вслух", - сказал Беллью в интервью Seconds Out.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри назначен на декабрь этого года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Беллью Александр Усик

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