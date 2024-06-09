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"Дело не в поясах": Промоутер заявил, что Фьюри хочет отомстить Усику

Представитель британского экс-чемпиона рассказал о мотивации на реванш с украинцем.
Сегодня, 08:59
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о запланированном на 21 декабря реванше с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

По словам представителя британского боксера, для его клиента не так важны титулы, как возможность поквитаться с обидчиком за поражение в первом бою.

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"Реванш состоится. Он был активирован, все сделано, об этом было объявлено.

Тайсон уже выигрывал все титулы. Для него дело не в поясах, а в мести", - сказал Уоррен в комментарии Seconds Out.

Ранее сообщалось, что в WBC настаивают на увеличении количества судей в реванше Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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