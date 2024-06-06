"Хотим избежать спорных моментов": В WBC настаивают на увеличении количества судей в реванше Усик - Фьюри

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что продолжает поддерживать идею об увеличении количества судей теперь уже на реванш между абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По мнению главы боксерской организации, повторный поединок, который запланирован на 21 декабря, должны оценивать шесть человек.

"Мы продолжаем выступать и будем дальше поддерживать идею шести судей. Первый бой Усика и Фьюри был очень близким. К 11 раунду два судьи отдавали победу Усику, один - Фьюри. Если еще один судья отдал бы победу Усику, то это было единогласное решение. Или если бы один из двух, кто отдал победу Усику, подсчитал в пользу Фьюри, то выиграл бы Тайсон. Все очень близко.

Оценки - очень субъективная вещь. Я считаю, что победа раздельным решением для Усика - это справедливо. Но нам бы хотелось избежать спорных моментов, и поэтому мы хотим шесть судей", - цитирует Сулеймана Boxing Scene.

Ранее промоутер оценил состояние Фьюри после поражения от Усика.

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