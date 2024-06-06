Усик рассказал, что больше всего удивило Фьюри в историческом бою

Украинец напомнил британцу про свое прозвище.

Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик высказался о своем последнем против Тайсона Фьюри.

По словам украинца, британец не ожидал, что получит серьезный урон.

Читай также: Усик: Многие говорят, что Фьюри - клоун

"Я уважаю Фьюри, он умный человек, замечательный боксер, но он все-таки является моим соперником.

Фьюри был больше всего удивлен тем, что "маленький кролик" причинил ему столько боли", - сказал Усик в эфире 3 Knockdown Rule.

Напомним, Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

Ранее украинец комично сравнил Фьюри и Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!