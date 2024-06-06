Усик: Многие говорят, что Фьюри - клоун

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) высказался по поводу бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

По словам украинца, он считает "Цыганского короля" очень умным спортсменом.

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"Я уважаю Фьюри, потому что он великий боец, великий человек, очень умный. Что делает Тайсон: "Бла, бла, бла".

Многие говорят, что он – клоун. Это игра. Кто поведется? Не я, а, возможно, другой противник", - приводит слова украинца 3 Knockdown Rule.

Ранее Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру.

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