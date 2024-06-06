"Бейсбольная бита": Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру - не Фьюри

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что поединок с Тайсоном Фьюри самым тяжелым в карьере.

Украинец отметил, что самый сильный удар ему нанес Дерек Чисора.

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"Самый тяжелый бой – да, с Фьюри. Самый сильный удар – нет. Потому что Дерек Чисора очень крутой парень. Один удар пришелся по перчаткам, и я сказал: "Боже мой, как бейсбольная бита", - сказал Усик в эфире 3 Knockdown Rule.

Напомним, в октябре 2020 Усик победил Чисору по очкам: 117–112, 115–113, 115–113.

Ранее сообщалось, что Усик решил сменить весовую категорию, чтобы снова стать абсолютным чемпионом мира.

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