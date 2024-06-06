Усик комично сравнил Фьюри и Джошуа

Украинец высказался по поводу своих бывших соперников.

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Украинец в забавной форме сравнил именитых спортсменов.

Читай также: Усик решил сменить весовую категорию, чтобы снова стать абсолютным чемпионом мира

"Энтони Джошуа – это классический боксер. А жадное пузо, мой друг Тайсон Фьюри…

Слушай, это как негазированная и газировка. Негазированная вода – это Энтони Джошуа, газированная – Тайсон Фьюри", – сказал Усик на подкасте 3 Knockdown Rule.

Ранее Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!