"Ему нужен перерыв": Промоутер оценил состояние Фьюри после поражения от Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, рассказал о состоянии своего подопечного после поражения в бою против абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона Александра Усика.

Глава компании Queensberry Promotions отметил, что сейчас обоим оппонентам следует хорошо отдохнуть и пока не думать о боксе.

Читай также: Промоутер Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком

"Я говорил с ним несколько раз. Хотя я не общался с ним больше недели, но последний раз, когда я с ним говорил, он был в порядке. Я не буду надоедать ему разговорами о боксе, ему нужен перерыв.

Он провел в тренировочном лагере около шести-семи месяцев, в том числе пару недель с рассечением. Он длительное время был вдали от семьи - так же, как и Усик.

Думаю, говорить об этом бое и думать о следующих - это последнее, чего они сейчас хотят. Дайте им отдохнуть, расслабиться, насладиться временем, проведенным со своими семьями.

Пусть их тела восстанавливаются, а разум перезагружается. И когда они будут готовы, то мы увидим их снова 21 декабря, потому что они оба сказали, что хотят этого боя", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Ранее Усик признался, что ощущал после боя с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!