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"Ему нужен перерыв": Промоутер оценил состояние Фьюри после поражения от Усика

Представитель британца уверен, что обоим соперникам пока важно отдохнуть и восстановиться.
Сегодня, 21:51
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, рассказал о состоянии своего подопечного после поражения в бою против абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона Александра Усика.

Глава компании Queensberry Promotions отметил, что сейчас обоим оппонентам следует хорошо отдохнуть и пока не думать о боксе.

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"Я говорил с ним несколько раз. Хотя я не общался с ним больше недели, но последний раз, когда я с ним говорил, он был в порядке. Я не буду надоедать ему разговорами о боксе, ему нужен перерыв.

Он провел в тренировочном лагере около шести-семи месяцев, в том числе пару недель с рассечением. Он длительное время был вдали от семьи - так же, как и Усик.

Думаю, говорить об этом бое и думать о следующих - это последнее, чего они сейчас хотят. Дайте им отдохнуть, расслабиться, насладиться временем, проведенным со своими семьями.

Пусть их тела восстанавливаются, а разум перезагружается. И когда они будут готовы, то мы увидим их снова 21 декабря, потому что они оба сказали, что хотят этого боя", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Ранее Усик признался, что ощущал после боя с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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