Промоутер Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, высказался о результате боя за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона с Александром Усиком, который украинец выиграл раздельным решением судей со счетом 115-112, 114-113, 113-114.

По словам представителя британского боксера, он увидел в этом поединке победу своего подопечного с минимальным перевесом в один раунд.

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"Я могу понять, почему некоторые люди говорят, что Усик победил. Я могу понять, почему некоторые говорят, что это ничья. Мне казалось, что Фьюри выиграл с разницей в один раунд, но я не жалуюсь по этому поводу. Это был великолепный бой двух гладиаторов.

Это был лучший бой века в супертяжелом весе, поскольку все четыре титула были на кону и ввиду природы поединка. Они оба оставили на ринге все силы. Я зашел в раздевалку после поединка, и они оба понимали, что были в бою", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион нашел виновного в поражении Фьюри от Усика.

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