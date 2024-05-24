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"Будет жаль": Промоутер Фьюри высказался о возможной потере Усиком титула IBF

Представитель британца рассчитывает, что реванш также будет за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 11:38
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал возможную потерю титула IBF абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Представитель британского боксера выразил сожаление, что соперник его подопечного по реваншу может быть лишен одного пояса.

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"Посмотрим, что произойдет. Пока Усика не лишили титула, так что посмотрим, что произойдет. Будет жаль, если это случится", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Ранее промоутер Усика подтвердил намерения сохранить титул IBF.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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