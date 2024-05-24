"Постоянно кричит и несет всякую чушь": Экс-чемпион нашел виновного в поражении Фьюри от Усика

Карл Фроч озвучил возможную причину неудачи британца в бою за звание абсолюта.

Бывший чемпион мира Карл Фроч проанализировал поражение Тайсона Фьюри от Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона.

По его мнению, вмешательство отца "Цыганского короля" Джона Фьюри в процесс, возможно, стоило его сыну успеха в этом поединке.

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"Тренер Фьюри ШугарХилл Стюард знает об этой игре все. Он пытался дать ему инструкции. Как Тайсон может сосредоточиться и выполнять эти инструкции, если Джон Фьюри постоянно кричит ему в ухо через канаты и несет всякую чушь?

Невозможно слушать двух людей одновременно. Вот в чем может быть причина поражения в таком близком бою. Это вмешательство могло стоить Тайсону Фьюри победы", - приводит слова Фроча Boxing Scene.

Ранее бывший чемпион назвал лучший бой для Усика, чем реванш с Фьюри.

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