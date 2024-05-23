"Переедет за шесть-восемь раундов": Чисора назвал условие для победы Фьюри над Усиком
Ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мыслями о том, что нужно изменить Тайсону Фьюри, чтобы рассчитывать на победу в реванше с абсолютным чемпионом Александром Усиком.
Британец считает, что сброс веса сказался на его соотечественнике в первом бою и ему стоит вернуться к прежним кондициям.
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"Я думаю, что Фьюри сто процентов хочет реванша. Я верю, что если он получит реванш и вернется к своему прежнему весу, то переедет Усика за шесть-восемь раундов. Сброс веса стал проблемой для Тайсона", - сказал Чисора в комментарии Boxing Social.
Ранее бывший чемпион назвал лучший бой для Усика, чем реванш с Фьюри.
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