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"Переедет за шесть-восемь раундов": Чисора назвал условие для победы Фьюри над Усиком

Британец предположил, что стало проблемой для соотечественника в первом бою с украинцем.
Сегодня, 12:55
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мыслями о том, что нужно изменить Тайсону Фьюри, чтобы рассчитывать на победу в реванше с абсолютным чемпионом Александром Усиком.

Британец считает, что сброс веса сказался на его соотечественнике в первом бою и ему стоит вернуться к прежним кондициям.

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"Я думаю, что Фьюри сто процентов хочет реванша. Я верю, что если он получит реванш и вернется к своему прежнему весу, то переедет Усика за шесть-восемь раундов. Сброс веса стал проблемой для Тайсона", - сказал Чисора в комментарии Boxing Social.

Ранее бывший чемпион назвал лучший бой для Усика, чем реванш с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Дерек Чисора

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