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Бывший чемпион назвал лучший бой для Усика, чем реванш с Фьюри

Хаттон выскзался о развитии бокса.
Вчера, 23:53
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Британский бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон высказался о будущем Александра Усика после победы над Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, украинец должен выйти в ринг с Энтони Джошуа.

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"Если реванш таки состоится, то у Тайсона будет отличная возможность выровнять рекорд и забрать много поясов. 

Но в целом для бокса мы бы хотели увидеть бой лучших боксеров, Усик победил Фьюри, а Энтони Джошуа сейчас лучше Тайсона, при всем моем уважении к нему.  Я, как и большинство фанатов бокса хотел бы увидеть трилогию Усик – Джошуа", - приводит слова эксперта Boxing News.

Напомним, Усик дважды победил Джошуа.

Ранее сообщалось, что Чисора эмоционально подвел итоги победы украинца над Тайсоном.

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