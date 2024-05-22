Бывший чемпион назвал лучший бой для Усика, чем реванш с Фьюри
Британский бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон высказался о будущем Александра Усика после победы над Тайсоном Фьюри.
По словам эксперта, украинец должен выйти в ринг с Энтони Джошуа.
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"Если реванш таки состоится, то у Тайсона будет отличная возможность выровнять рекорд и забрать много поясов.
Но в целом для бокса мы бы хотели увидеть бой лучших боксеров, Усик победил Фьюри, а Энтони Джошуа сейчас лучше Тайсона, при всем моем уважении к нему. Я, как и большинство фанатов бокса хотел бы увидеть трилогию Усик – Джошуа", - приводит слова эксперта Boxing News.
Напомним, Усик дважды победил Джошуа.
Ранее сообщалось, что Чисора эмоционально подвел итоги победы украинца над Тайсоном.
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