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"Позор": Чисора эмоционально подвел итоги победы Усика над Фьюри

Британец похвалил украинца за показаное выступление.
Сегодня, 18:40
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора высказался о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

По словам бритнца, украинец должен был победить нокаутом, но рефери в ринге совершил "самый медленный гребаный отсчет до десяти".

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"Я не вел подсчет. Я наслаждался боем, у меня не было времени что-то считать. Я просто получал удовольствие от поединка.

Я думаю, что это правильный исход. По моему мнению, Александр работал больше. Я отдал Тайсону середину боя, но когда он оказался в нокдауне, то проиграл больше. И давайте говорить честно: это был самый медленный гребаный отсчет до десяти. Вы понимаете меня? Это был позор бокса", - сказал Чисора для Boxing Social.

Напомним, украинца отстранили от бокса после боя с британцем.

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