"Позор": менеджер Усика раскритиковал судейство в бою с Фьюри

Эгис Климас, менеджер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался по поводу судейского вердикта в бою подопечного против Тайсона Фьюри.

По словам функционера, он призвал судей работать честно.

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"В последнее время я часто страдаю от судейства, так что это меня больше не удивляет. У меня даже слов нет касательно судей. Я сидел на том месте, где сидит судья. Я понятия не имею, как они это насчитали. Позор судьям. Плохое судейство.

Усик ничего не может с этим поделать. Один раз судьи работают хорошо, в другой выглядят ужасно. Это словно лотерея. Ты выиграешь в ней, если тебе попадется хороший судья. Я не хочу, чтобы судья был на моей стороне. Я хочу, чтобы он был честным", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, украинца отстранили от бокса после боя с британцем.

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