Усик показал разбитые кулаки через несколько дней после боя с Фьюри
Украинец изрядно поработал в поединке с "Цыганским королем".
Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) опубликовал новый пост в социальной сети.
Украинец показал, как выглядят его костяшки кулаков через 3 дня после победы над Тайсоном Фьюри.
Усик победил Фьюри раздельным решением судей.
Напомним, украинца отстранили от бокса после боя с британцем.
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