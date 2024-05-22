Усик показал разбитые кулаки через несколько дней после боя с Фьюри

Украинец изрядно поработал в поединке с "Цыганским королем".

Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) опубликовал новый пост в социальной сети.

Украинец показал, как выглядят его костяшки кулаков через 3 дня после победы над Тайсоном Фьюри.

Усик победил Фьюри раздельным решением судей.

Напомним, украинца отстранили от бокса после боя с британцем.

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