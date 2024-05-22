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Хэй заявил, что реванш между Усиком и Фьюри не состоится

Эксперт расхвалил украинского чемпиона.
Сегодня, 20:35
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион Дэвид Хэй прокомментировал победу нового абсолюта в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) над экс-чемпионом Тайсоном Фюри (34-1-1, 24 КО).

Британец записал обращение, в котором разобрал итог боя.

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"Усик победил Фюри и добыл все пояса в супертяжелом весе. Он сделал это в крузервейте, а также и в супертяжелом весе. Я не ожидал, что Усик сможет противостоять Тайсону Фюри таким образом, как он это сделал. Он не оставил его в покое, как и говорил перед боем.

Он сжег Тайсона Фюри, количество горючего в его бензобаке становилось все меньше и меньше, пока ничего не осталось. Этот 9 раунд действительно закрепил положение.

Многие говорят, что если канаты держат соперника, это считается нокдауном. Это означает, что он побывал в 3 нокдаунах в 9-м раунде, так как каналы удержали его приблизительно 3 или 4 раза. Но кого это волнует, поскольку победил тот, кто должен был. Я не думаю, что реванш состоится по тем или иным причинам. Но что за бой. Усик, ты легенда".

Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал первым абсолютом в супертяжелом весе с 1999 года.

Напомним, украинца отстранили от бокса после боя с британцем.

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