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"Он зверь": Чисора расхвалил Усика после победы над Фьюри

Британец назвал достижения, которые покорились украинцу.
Сегодня, 10:13
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мнением по поводу Александра Усика, который победил Тайсона Фьюри.

По словам ветерана бокса, украинский спортсмен вошел в историю.

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"От реванша нет уже такого ажиотажа, ведь бой за абсолютного чемпиона состоялся. Усик выиграл олимпийскую медаль в 2012, стал чемпионом в крузервейте, выиграл трофей Мухаммеда Али, перешел в супертяжелый вес и уничтожил всех, с кем встречался.

Он победил меня, победил Белью, победил Джошуа и победил Фьюри. Кто сейчас захочет с ним драться? Этот парень – зверь. Он приехал в Великобританию, чтобы научить нас", - приводит слова Чисоры Seconds Out.

Напомним, украинец победил британца раздельным решением судей и стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Ранее промоутер Фьюри сделал важное заявление о реванше с Усиком.

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