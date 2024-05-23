Известный тренер заявил, что Усик не сравнится с легендами бокса

Авторитетный тренер Андре Розье высказался о новоиспеченном абсолютном чемпионе мира Александре Усике.

По словам специалиста, украинец не может встать в один ряд с легендами, но входит в топ-20 лучших супертяжеловесов в истории.

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"Сейчас совсем другие времена, сейчас гораздо легче стать абсолютным чемпионом. Не стоит сравнивать Усика с Али, как и с Майком Тайсоном, который мог в свое время нокаутировать кого угодно.

Украинца не стоит сравнивать с Ленноксом Льюисом, который легко победил бы любого современного хевивейтера. Даже братья Кличко, они просто были лучше, тот же Джордж Форман – один удар, и ты вылетел с ринга. Сейчас могу сказать, что Усик входит в топ-20 лучших хевивейтеров в истории", - приводит слова Розье FightHype.com.

Напомним, Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в дивизионе.

Ранее Хэй заявил, что реванш между Усиком и Фьюри не состоится.

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