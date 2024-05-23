iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Известный тренер заявил, что Усик не сравнится с легендами бокса

Розье назвал место украинца в истории.
Сегодня, 08:32
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный тренер Андре Розье высказался о новоиспеченном абсолютном чемпионе мира Александре Усике.

По словам специалиста, украинец не может встать в один ряд с легендами, но входит в топ-20 лучших супертяжеловесов в истории.

Читай также: Бывший чемпион назвал лучший бой для Усика, чем реванш с Фьюри

"Сейчас совсем другие времена, сейчас гораздо легче стать абсолютным чемпионом. Не стоит сравнивать Усика с Али, как и с Майком Тайсоном, который мог в свое время нокаутировать кого угодно. 

Украинца не стоит сравнивать с Ленноксом Льюисом, который легко победил бы любого современного хевивейтера. Даже братья Кличко, они просто были лучше, тот же Джордж Форман – один удар, и ты вылетел с ринга. Сейчас могу сказать, что Усик входит в топ-20 лучших хевивейтеров в истории", - приводит слова Розье FightHype.com.

Напомним, Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в дивизионе.

Ранее Хэй заявил, что реванш между Усиком и Фьюри не состоится.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Джойс оценил победу Усика, назвав ключевой момент победы над Фьюри Джойс оценил победу Усика, назвав ключевой момент победы над Фьюри
Лукман установил историческое достижение, оформив хет-трик в финале Лиги Европы Лукман установил историческое достижение, оформив хет-трик в финале Лиги Европы
"Будем просить об исключении": Промоутер Усика подтвердил намерения сохранить титул IBF "Будем просить об исключении": Промоутер Усика подтвердил намерения сохранить титул IBF
Саудовский клуб изъявил желание подписать форварда Реала Саудовский клуб изъявил желание подписать форварда Реала
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс11:42
Джойс оценил победу Усика, назвав ключевой момент победы над Фьюри
Лига Европы11:18
Лукман установил историческое достижение, оформив хет-трик в финале Лиги Европы
Бокс11:12
"Будем просить об исключении": Промоутер Усика подтвердил намерения сохранить титул IBF
Европа10:54
Саудовский клуб изъявил желание подписать форварда Реала
Бокс10:32
"Будет лучше, чем первый бой": Промоутер Фьюри высказался о реванше с Усиком
Украина10:29
Украина сыграет с Чехией на чемпионате Европы U-17
Бокс10:13
"Он зверь": Чисора расхвалил Усика после победы над Фьюри
Другие страны09:53
Месси похвастался милой фотографией с любимой
Бокс09:48
Президент IBF рассказал, потеряет ли Усик пояс организации из-за реванша с Фьюри
НБА09:23
Йокич, Дончич и Яннис – в первой символической сборной НБА сезона-2023/24, Леброн - в третьей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK