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"Думал, что сломанная челюсть": Усик признался, что ощущал после боя с Фьюри

Украинец не чувствовал боли.
Сегодня, 16:08
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) рассказал о своих проблемах со здоровьем после боя с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

По словам украинца, он думал, что у него сломанная челюсть.

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"Я чувствовал, что что-то не так. Я думал: "Что случилось?". У меня были какие-то непривычные ощущения. 

Я сказал Эгису, своей команде: "Слушайте, возможно, у меня проблемы". Я не чувствовал боли, я не понимал, что происходит", -  приводит слова Усика 3 Knockdown Rule.

Ранее сообщалось, что Усик решил сменить весовую категорию, чтобы снова стать абсолютным чемпионом мира.

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