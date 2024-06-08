"Любой способен вернуться": Бывший соперник Усика оценил шансы Фьюри в реванше

Бывший соперник Александра Усика Тони Беллью прокомментировал запланированный на 21 декабря реванш между абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона и Тайсоном Фьюри.

По словам британца, он не сбрасывает соотечественника со счетов и уверен, что у него будут шансы в повторном поединке.

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"В поражении Фьюри нет ничего унизительного. Конечно же, он может победить в реванше. Любой способен вернуться. Мужчину определяет то, как он может вернуться после поражения.

Исходя из последнего выступления, нельзя говорить, что Фьюри победит в реванше. Но есть ли у него шансы? Сто процентов. Безусловно, Тайсон может вернуться, и я желаю ему добра. Я надеюсь, что он вернется. Надеюсь, что Фьюри наслаждается жизнью, потому что он этого заслуживает", - сказал Беллью в комментарии iFL TV.

Ранее стал известен потенциальный соперник Усика после реванша с Фьюри.

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