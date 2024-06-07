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Стал известен потенциальный соперник Усика после реванша с Фьюри

Украинец допустил, что сменит весовую категорию.
Сегодня, 17:42
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Глава промоутерской компании Boxxer Бен Шалом высказался о том, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик может вернуться в первый тяжелый дивизион после реванша с Тайсоном Фьюри.

По словам промоутера, он готов организовать поединок для украинца против чемпиона мира по версии WBO Криса Биллама-Смита или Рачарда Риакпоре.

"Если Усик решит вернуться в тяжелый вес, то мы можем организовать огромный стадионный бой здесь, в Великобритании. Он может встретиться с победителем боя Крис Биллам-Смит - Ричард Риакпоре и побороться за титул чемпиона мира по версии WBO.

Усик доминировал в тяжелом весе, а затем стал абсолютом в супертяжелом дивизионе. То, чего он достиг в этом виде спорта, невероятно. Он талант нынешнего поколения. Возможно, лучший боец вне зависимости от весовой категории", - приводит слова промоутера Sky Sports.

Ранее Усик рассказал, что больше всего удивило Фьюри в историческом бою.

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