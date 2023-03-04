"Жадность мешает спорту": Именитый тренер предположил, почему Усик и Фьюри не могут договориться

Бывший чемпион мира, а ныне тренер Барри МакГиган поделился мыслями по поводу переговоров об организации объединительного боя между обладателем титулов WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, зацикленность боксеров на деньгах часто мешает устраивать поединки, которые хотели бы видеть болельщики.

Британский тренер считает, что сложившаяся ситуация приводит к тому, что проводятся пародийные бои вроде Томми Фьюри с блогером Джейком Полом, а не мегафайты за звание абсолюта между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

"Жадность продолжает мешать большому спорту. Именно по этой причине публика не может увидеть поединки, которых хочет. Два лучших парня иду своей дорогой, а бокс - опять в проигрыше.

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Это сильно разочаровывает, что Фьюри и Усик не могут справиться. Оба парня считают себя главными в своем дивизионе, поэтому уверенны, что заслуживают большего.

Усик требует больше, чем Фьюри может дать. Они могут обойти это, если будут благоразумными. Проблема бокса в том, что нет объединяющей структуры или авторитетной личности, которые могли бы делать поединки между лучшими бойцами.

Боксеры сейчас дерутся только ради денег и стараются их заработать с наименьшим риском. В конечно итоге фанаты получают бой Фьюри против Пола, а не Фьюри против Усика", - приводит слова МакГигана Boxing Social.

Напомним, что сейчас команды Тайсона Фьюри и Александра Усика ведут переговоры по поводу объединительного боя, но, как сообщалось ранее, стороны никак не могут достигнуть согласия, хотя и имеют дедлайн - 4 марта.