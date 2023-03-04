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"Нужно принимать решение": Промоутер Фьюри сделал заявление о переговорах с Усиком

Представитель британца высказался о ситуации с поединком за звание абсолюта.
Сегодня, 09:58
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал ход переговоров с командой обладателя титулов WBO, WBA и IBF Александра Усика.

Представитель британского боксера заверил, что стороны близки к принятию окончательного решение по поводу боя.

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"Мы пришли к ситуации, когда так или иначе нам нужно принимать решение. И мы недалеки от этого", - сказал Уоррен в комментарии Boxing Social.

Ожидается, что бой может состояться 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне (Великобритания).

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, какие условия были предложены Тайсону Фьюри в ходе переговоров об организации боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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