"Бой и реванш": Промоутер Усика озвучил, какие условия были предложены Фьюри

Александр Красюк, представляющий интересы обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о переговорах с командой чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри по поводу организации боя.

По словам промоутера, британскому боксеру было предложено договариваться сразу о двух поединках со справедливым распределением гонораров.

"Очень тяжело идут эти переговоры, несмотря на то, что все хотят организации этого боя. Весь мир ждет боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с четырьмя поясами, которого никогда не было в истории профессионального бокса. Тем не менее мы упираемся в какие-то сложности, а именно распределение доходов.

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Есть аргументация с одной стороны, что Тайсон Фьюри продает огромное количество билетов на стадионы, но мы не забываем, что из четырех поединков, которые Усик провел в Великобритании, не продан был только один - с Дереком Чисорой, когда не было зрителей вообще в связи с ковидной ситуацией.

Мы предложили не мериться поясами, а сразу заходить на два боя с реваншем, в котором распределение будет справедливое - 50 на 50. Памятуя опыт Фьюри в его реванше с Владимиром Кличко, который никогда не состоялся, мы понимаем, что Тайсон - человек специфический, и его нужно мотивировать. Поэтому в случае его поражения в первом поединке мы готовы предоставить мотивацию в виде все того же справедливого распределения доходов 50 на 50, чтобы человек не ушел из бокса, остался и попытался забрать пояса обратно", - рассказал Красюк в интервью BoxOffice.

Ранее отец Фьюри объяснил, почему Усик не заслуживает разделения гонорара пополам за бой с Тайсоном.