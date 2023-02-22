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Промоутер Фьюри поделился деталями переговоров с Усиком

Представитель британского боксера заявил, что договоренности о бое с украинцем пока нет.
Сегодня, 13:19
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что в ближайшие несколько дней можно будет ждать новости о поединке с обладателем титулов WBO, WBA и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

"Мы все еще продолжаем обсуждения. Несколько нюансов мы уже оставили позади и просто медленно, но, надеюсь, уверенно продвигаемся вперед.

Я надеюсь, что мы организуем этот поединок. Пока что мы не договорились. Мы все работаем над тем, чтобы устроить этот бой. Я не буду вдаваться в детали. Как я говорил раньше, есть несколько вещей, с которыми нужно разобраться. И люди, которые спекулируют на эту тему, не услышат от меня, о чем именно идет речь. Мы очень усердно работаем, чтобы организовать этот бой. Я продолжаю говорить о том, что вы обо всем узнаете в ближайшие несколько дней.

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У нас есть дедлайн - 29 апреля. В этот день Тайсон хочет подраться. Я надеюсь, что он сможет выступить 29 апреля. Мы работаем над этим и все хотим, чтобы его соперником был Усик", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Фьюри заявил, что хотел бы подраться с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну, если бой с Усиком не состоится.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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