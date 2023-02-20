Ломаченко оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился мнением о поединке обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

По словам спортсмена, он будет поддерживать украинского боксера, хоть ему будет трудно добыть победу.

"Конечно, это не будет легко, но нам нужно дождаться этого поединка. Это будет очень и очень сложно для них обоих. Конечно же, я болею за своего друга Александра, но не знаю, как пройдет этот бой, потому что у них разные габариты, и к тому же Тайсон Фьюри очень умный. Размер Фьюри - это его преимущество".

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"Все зависит от того, какую стратегию применит Усик и как он подготовится к этому бою. Ему нужно быть очень физически сильным в этом поединке", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее менеджер Усика сообщил, с кем проведет бой Александр, если сорвется поединок с Фьюри.