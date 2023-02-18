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Менеджер Усика сообщил, с кем проведет бой Александр, если сорвется поединок с Фьюри

Сергей Лапин напомнил об обязанностях украинца защитить пояс.
Сегодня, 10:44
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, менеджер и член тренерского штаба обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением по поводу организация боя своего подопечного с Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, украинец проведет обязательную защиту пояса, если у него не состоится поединок с Фьюри.

"Если в ближайшем будущем команда Фьюри не воспользуется этой возможностью, то Усик, вероятно, вместо этого проведет защиту своего титула против Даниэля Дюбуа.

Дюбуа - парень, которому хватит мужества, чтобы выйти на ринг и не бояться. Но мы надеемся, что вскоре команды боксеров заключат сделку, и историческое событие состоится".

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"Мы хотим, чтобы бой с Фьюри состоялся. Мы желаем выяснить, кто настоящий чемпион супертяжелого веса. Мы верим, что это Усик, и, возможно, в какой-то мере Тайсон Фьюри тоже об этом знает", - сказал Лапин в интервью Safe Betting Sites.

Ранее стала известна причина, по которой может сорваться бой украинца и британца.


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