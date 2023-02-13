Джошуа: Бой с Усиком я оставил в прошлом

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с Джермейном Франклиным.

По словам британского боксера, он сосредоточен на бое, а проигрыш Александру Усику он оставил в прошлом.

"Бой с Уайтом показывает, какой Франклин боец. Не нужно не недооценивать моего соперника. Я уважаю его, ценю и воспринимаю всерьез.

Начался новый год, так что я оставил поражение от Усика в прошлом и смотрю вперед. Безусловно, Джермейн Франклин - хороший боец. Он тот, кого я уважаю и ценю, ведь было бы глупо с моей стороны недооценивать любого соперника. С нетерпением жду, когда вернусь на ринг. Не знаю почему, но я чувствую себя не так, как обычно. Посмотрим, как я адаптируюсь к тому, чтобы выходить на бой в качестве претендента на титул", - сказал Джошуа в интервью Sky Sports News.

Напомним, что бой Джошуа против Франклина состоится 1 апреля в Лондоне.

Ранее британский боксер рассказал, из-за чего он взбесился сразу после боя с Усиком.