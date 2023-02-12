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Джошуа рассказал, из-за чего он взбесился сразу после боя с Усиком

У британца вскипела кровь после слов, сказанных во время поединка.
Сегодня, 10:54
Энтони Джошуа и Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа и Александр Усик / Getty Images

После того, как летом 2022 года Александр Усик успешно защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, произошла интересная, но неприятная сцена.

Сразу после объявления победителя, Энтони Джошуа схватил микрофон и выдал тираду, во время которой он выкинул чемпионские пояса за ринг.

Недавно британец объяснил свой поступок тем, что в тот момент на него многое нахлынуло.

"На ринге были сказаны определенные вещи. Нет, это не оправдание, но одна из фраз звучала как: "Ты большой и сильный", - цитирует Джошуа talkSPORT.

"Помните, что многим спортсменам из африканского/карибского сообщества говорят, что они "сильные". и я чувствую, что это довольно унизительно, потому что, говоря о нас, не упоминают о нашем таланте и технике".

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"Я знаю об этом, потому что я черный боец, поэтому, когда он сказал, что я большой и сильный, это было похоже на тревожный звонок. В то время меня возбуждало множество вещей, и это были просто чистые, грубые, необрезанные эмоции".

Напомним, что Энтони Джошуа встретится с Джермейном Франклином 1 апреля. Это будет первый бой для 33-летнего британца с момента поражения Александру Усику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик

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