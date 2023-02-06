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Стали известны дата боя и имя следующего соперника Джошуа

Британец впервые вернется в ринг после второго подряд поражения Александру Усику.
Сегодня, 18:55
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Энтони Джошуа объявил о своем скором возвращении на ринг и имя того, с кем он там встретится.

Как сообщает Sky Sports, Джошуа выйдет на бой против Джермейна Франклина 1 апреля в Лондоне на арене O2.

Стоит отметить, что для 33-летнего британца данный поединок будет первым после того, как он во второй раз подряд проиграл Александру Усику, не сумев вернуть себе утраченные в сентябре 2021 года пояса.

Также отмечается, что это будет первый бой для Джошуа без титула чемпиона мира на кону за почти семь лет. К тому же Энтони сменил тренера, которым стал Деррик Джеймс.

"Я хочу устроить шоу и произвести впечатление на своего тренера, поскольку у него высокие стандарты", — сказал Джошуа.

"У Франклина хороший стиль и отличный настрой, что он продемонстрировал в последних боях. Ментально и физически я чувствую себя готовым. Я с нетерпением жду возможности вернуться на ринг 1 апреля".

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В ноябре 2022 года Джермейн Франклин потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере из 22 боев, проиграв Диллиану Уайту раздельным решением судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа джермейн франклин

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